Governo Lega-M5S, le reazioni all'estero

(Teleborsa) - Un. Così ilnell'articolo dedicato al nuovo governo Lega-M5S che, dopo settimane di turbolenza, è riuscito a mettersi sulla pista di lancio.della coalizione - sottolinea il quotidiano - oltre ad essere ministri: "Un ruolo che permetterà a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di guidare il governo, verosimilmente oscurando il primo ministro Giuseppe Conte" descritto come "un avvocato e un accademico poco conosciuto", "emerso come candidato di compromesso dopo che i leader dei partiti della coalizione hanno rinunciato a rivendicare la premiership come parte del loro patto per formare un governo"., evocano la svolta populista, guardando al futuro dopo gli allarmi dei giorni scorsi legati ai contraccolpi sui mercati. "Accordo su un nuovo governo in Italia" - scrive laannunciando l'avvento di una "coalizione populista dopo mesi di scontro politico".dedica, sul suo sito, un profilo al nuovo premier Conte, sottolineando la sua "limitata esperienza politica".La, presa anche dall' attuale crisi politica nel suo Paese , si esprime attraverso: "Lo spread, il timore di nuove elezioni, la tenacia di Sergio Mattarella hanno consentito ieri quello che sembrava impossibile lunedì mattina: a tre mesi dalle elezioni di marzo e nel mezzo di una crisi istituzionale senza precedentie chiuso un accordo per la formazione dell'esecutivo,".Per il, l'Italia prima di aderire all'euro, "compensava la sua scarsa competitività economica con la svalutazione regolare della lira". Con l'introduzione della moneta unica questo non è più possibile. La crisi del paese - sostiene il giornale - non può davvero sorprendere nessuno, eppure il nuovo teatro politico all'italiana ha una nuova qualità: lo. Tutti temono che l’Italia possa essere la prossima Grecia, ma la dimensione economica è completamente diversa. Il paese è semplicemente troppo grande e se l’Italia fallisse, fallirebbe pure l'euro".