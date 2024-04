Neosperience, 10 milioni di credito da illimity per crescere in Italia e all’estero

Neosperience

illimity

(Teleborsa) -, PMI innovativa leader nel settore dell'intelligenza artificiale, ha stipulato in data 28 marzo 2024 un contratto di finanziamento relativo aper un importo complessivo di 10 milioni di euro.Nell’ambito di questa operazione,ha agito in qualità di finanziatore unico di Neosperience attraverso la sua Divisione Corporate Banking, area di business della banca dedicata alle imprese.Il, sarà utilizzato sia per far fronte ai fabbisogni di capitale circolante sia per sostenere gli investimenti previsti dal piano strategico della società, comunicato a maggio 2023; l’operazione - spiega una nota - consentirà a Neosperience di cogliere le opportunità derivanti dalla crescente domanda di servizi e soluzioni applicative che sibasano sulle recenti evoluzioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, anche attraverso partnership e acquisizioni, in Italia e all’estero.