Ue, Moscovici dà il benvenuto al nuovo governo Lega-M5s: "Giudicheremo sui fatti"

(Teleborsa) -, il commissario Ue agli Affari economici, prende tempo e aspetta di vedere allail nuovo governo Lega-M5S prima di esprimere qualsiasi giudizio di merito sulle proposte"Non posso pronunciarmi né sulle idee né su un accordo di governo. Una cosa su cui cui pronunceremo saranno i fatti, i progetti di legge, le riforme, le manovre finanziarie e il bilancio dell’Italia". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, intervistato asu Rai Tre."Noi abbiamo un quadro comune, che è l’eurozona, e regole comuni – ha aggiunto – ma all’interno della comunità c’è totale libertà, il governo che si instaura farà le scelte che deve fare".- "Ci sono delle regole comuni che non sono regole di sottomissione ma di dialogo e- "Rifiuto completamente qualsiasi idea che Bruxelles imporrà qualcosa a Roma. Le cose si decidono a Roma ed il destino degli italiani viene deciso a Roma”. "Non voglio dire altre cose se non benvenuto al governo italiano e che rispetto la democrazia italiana", ha sottolineato.- Immancabile il passaggio, delicatissimo, sui"serve una risposta europea che sia umana, umanista e protettrice. La parola importante è la- aggiunge-. Non siamo allo scontro ma le risposte puramente nazionali non funzionano”.