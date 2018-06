Governo, cambiamento nelle politiche economiche per più giustizia e solidarietà

(Teleborsa) - Una politica nuova a vantaggio delle classi più deboli della piccola impresa, degli agricoltori, dei commercianti e dei cittadini più deboli, questi alcuni degli obiettivi delillustrati al Senato dalInnanzitutto il tema delle tasse, Conte ha ribadito lacon la crescita della nostra ricchezza e non con le misure di austerità che negli ultimi anni, ha sottolineato, ha contribuito a farlo lievitare.A questo proposito, ha parlato dell'che conducano a un'integrale revisione del sistema impositivo dei redditi sia delle persone fisiche che delle imprese.L', ovvero una riforma fiscale caratterizzata dall'introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni che possa garantire la progressività dell'imposta, e questo in armonia con i principi della nostra Costituzione.Questo strumento permetterebbe lae in quest'ultimo caso il Presidente del Consiglio ha ribadito "occcorre inasprire l'esistente quadro di sanzioni amministrative e penali al fine di assicurare il carcere vero per i grandi evasori".Anche la lotta alla corruzione, tema caro a, trova un forte accento nell'esposizione di Conte al Parlamento "combatteremo - ha sottoloneato - la corruzione con metodi innovativi come il "" ai corrotti e con l'introduzione con l'agente sotto copertura".Per velocizzare la messa in cantiere dei lavori, pur tenendo di mira la trasparenza e la legittimità dei comportamenti, Conte ha ribadito la necessità di, rivedendo la disciplina degli appalti e il codice.Sotto la scure anche le cosidette pensioni d'oro, un esempio, ha spiegato Conte di ingiustificato privilegio che va contrastato. "Interverremo - ha proseguito - sugli assegni superiori ai 5.000 euro netti mensili nella parte non coperta da contributi versati".Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini più bisognosi e ai lavoratori sfruttati, "hanno diritto ad un salario minimo orario, a un reddito di cittadinanza, ad un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati e inoltre anche ad una pensione dignitosa".Una novità è l'annuncio dell'inversione di rotta nelle spese della sanità. "Il- ha detto il Presidente del Consiglio - credo a voi noto, prevede una, sarà compito di quaesto Governo invertire questa tendenza per garantire la necessaria equità nell'accesso alle cure".. Sempre a difesa dei cittadini è prevista l'introduzione di una class action e il rafforzamento delle norme contro il conflitto d'interesse. Difatti il conflitto d'interessi per il Premier è un tarlo che mina il nostro sistema economico sociale.Infine oltre a ribadire la necessità dell'Italia in Europa, Conte ha auspicato l'eliminazione del divario di crescita tra L'italia e l'Unione europea che dovrà essere perseguito in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati.