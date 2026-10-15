Investimenti intangibili e crescita economica: Daren Tang alla Luiss Business School

(Teleborsa) - La Luiss Business School
ha accolto Daren Tang
, Direttore Generale di WIPO - la World Intellectual Property Organization dell’ONU
, per un confronto dedicato alle trasformazioni dell'economia della conoscenza e al contributo degli investimenti immateriali alla crescita, alla competitività e all'innovazione dei sistemi economici.
Durante il suo intervento Tang ha sottolineato come ad oggi i ‘beni immateriali – dalla proprietà intellettuale ai dati, dal software alla ricerca fino ai marchi – sono al centro dell'economia globale, trainando crescita e competitività. Eppure, gran parte di questi investimenti resta invisibile, lasciando decisori politici e imprese a navigare l'economia moderna con una benda sugli occhi”. Secondo il Direttore Generale della WIPO questa partnership con la Luiss Business School è utile a rendere visibile l’invisibile e costruire le basi per capire dove si crea davvero valore.
La visita rappresenta un momento significativo nel percorso di collaborazione avviato nel 2023 tra Luiss Business School e WIPO attraverso Global INTAN-Invest
, il programma di ricerca internazionale nato con l'obiettivo di misurare e monitorare gli investimenti in asset immateriali, una componente sempre più rilevante della creazione di valore ma ancora solo parzialmente rilevata dalle tradizionali statistiche di contabilità nazionale. Copre 34 economie
, incluse le 27 dell'Unione Europea che nel loro insieme rappresentano il 60% del PIL mondiale nel 2025.
“Gli ultimi dati - ha spiegato Cecilia Jona Lasinio
, Full Professor of Applied Economics Luiss Business School e Coordinatrice del progetto di ricerca - indicano un cambiamento strutturale nella composizione degli investimenti. Nel 2025, gli investimenti immateriali hanno superato i 10.000 miliardi di dollari nelle economie analizzate, rappresentando una quota del PIL superiore a quella degli investimenti in beni materiali. Non è soltanto una questione di tecnologia. È un cambiamento più ampio nel modo in cui le imprese accumulano capitale, generano valore e competono. Questi sviluppi offrono indicazioni importanti per orientare le future politiche economiche”.
In un contesto in cui la competitività delle imprese e dei paesi dipende sempre più dalla capacità di generare conoscenza e innovazione, investimenti in software, dati, ricerca e sviluppo, marchi, design, formazione e capitale organizzativo assumono un ruolo strategico al pari, e spesso superiore, rispetto agli investimenti materiali. Attraverso Global INTAN-Invest, Luiss Business School e WIPO contribuiscono a rendere visibile questa "economia invisibile
", fornendo a istituzioni, policy maker, imprese e comunità scientifica dati e strumenti di analisi utili a comprendere come gli asset immateriali stiano ridefinendo le traiettorie della crescita globale.