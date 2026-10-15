Investimenti intangibili e crescita economica: Daren Tang alla Luiss Business School





(Teleborsa) - Laha accolto, Direttore Generale di WIPO - la, per un confronto dedicato alle trasformazioni dell'economia della conoscenza e al contributo degli investimenti immateriali alla crescita, alla competitività e all'innovazione dei sistemi economici.Durante il suo intervento Tang ha sottolineato come ad oggi i ‘beni immateriali – dalla proprietà intellettuale ai dati, dal software alla ricerca fino ai marchi – sono al centro dell'economia globale, trainando crescita e competitività. Eppure, gran parte di questi investimenti resta invisibile, lasciando decisori politici e imprese a navigare l'economia moderna con una benda sugli occhi”. Secondo il Direttore Generale della WIPO questa partnership con la Luiss Business School è utile a rendere visibile l’invisibile e costruire le basi per capire dove si crea davvero valore.La visita rappresenta un momento significativo nel percorso di collaborazione avviato nel 2023 tra Luiss Business School e WIPO attraverso, il programma di ricerca internazionale nato con l'obiettivo di misurare e monitorare gli investimenti in asset immateriali, una componente sempre più rilevante della creazione di valore ma ancora solo parzialmente rilevata dalle tradizionali statistiche di contabilità nazionale. Copre, incluse le 27 dell'Unione Europea che nel loro insieme rappresentano il 60% del PIL mondiale nel 2025.“Gli ultimi dati - ha spiegato, Full Professor of Applied Economics Luiss Business School e Coordinatrice del progetto di ricerca - indicano un cambiamento strutturale nella composizione degli investimenti. Nel 2025, gli investimenti immateriali hanno superato i 10.000 miliardi di dollari nelle economie analizzate, rappresentando una quota del PIL superiore a quella degli investimenti in beni materiali. Non è soltanto una questione di tecnologia. È un cambiamento più ampio nel modo in cui le imprese accumulano capitale, generano valore e competono. Questi sviluppi offrono indicazioni importanti per orientare le future politiche economiche”.In un contesto in cui la competitività delle imprese e dei paesi dipende sempre più dalla capacità di generare conoscenza e innovazione, investimenti in software, dati, ricerca e sviluppo, marchi, design, formazione e capitale organizzativo assumono un ruolo strategico al pari, e spesso superiore, rispetto agli investimenti materiali. Attraverso Global INTAN-Invest, Luiss Business School e WIPO contribuiscono a rendere visibile questa "", fornendo a istituzioni, policy maker, imprese e comunità scientifica dati e strumenti di analisi utili a comprendere come gli asset immateriali stiano ridefinendo le traiettorie della crescita globale.