Trasporti, Toninelli: analizzeremo costi e benefici di tutte le opere

(Teleborsa) -, ha ribadito il neo ministro dei Trasporti,, a margine dell'inaugurazione del Salone Parco Valentino. "Ho intenzione di fare tutto con la massima serietà. Mi sto insediando , sto creando la squadra, l'importante è trovare le risorse migliori per il Paese sia dal punto di vista della fiducia che della competenza", ha dichiarato Toninelli, aggiungendo chee quelle che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere finite, soprattutto quelle già iniziate. Quello che invece nel rapporto costi benefici non sarà a vantaggio dovremo analizzarlo nel dettaglio e valutare come agire sempre nell'interesse dei cittadini. Quindi una cosa per volta, nel miglior modo possibile e penso che nel giro di poche settimane inizieremo a dare le prime risposte", anche sulla TAV . Gli investimenti dei costruttori sono positivi, c'è l'impegno mio personale e del ministero ad accompagnarli nel modo migliore per creare lavoro e migliorare la qualità della vita".