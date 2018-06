Tria, l'euro non è in discussione

(Teleborsa) - ". Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro". Lo dice il, in una intervista al Corriere sottolineando l'importanza del "".I nuovi conti - garantisce Tria - saranno "coerenti" col fine di "ridurre il". E sullaprecisa: "Finché non si definisce la norma, non si possono definire le coperture".Il ministro afferma che,, l'Italia ha una "posizione finanziaria netta con l'estero oramai quasi in equilibrio" e sottolinea che quello del governo è "un programma imperniato su riforme strutturali", che punta su "". Ma "non puntiamo al rilancio della crescita tramite deficit spending. Abbiamo un programma imperniato su riforme strutturali e vogliamo che agisca anche dal lato dell'offerta, creandoe all'occupazione".E sulleil titolare del dicastero di Viale XX Settembre spiega che la legge si può migliorare, ma con "attenzione" alla. Su queste materie - avverte - "non si improvvisa".