Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 10.26
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in settembre
19 novembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in settembre pari a 23,1 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 11,9 Mld Euro (la previsione era 15,9 Mld Euro).
