Scuola, ritirato emendamento su riscatto laurea. Anief ribadisce: serve valutazione piena

"È notizia diper i rapporti con il Parlamento ha ritiratosulla rivalutazione in riduzione dei contributi legati al riscatto della laurea già riscattati". Lo ha dichiarato"È opportuno ricordare che solo fino a poche settimane fa, ed è tuttora in fase di discussione,, ovvero la valutazione della laurea per quote minoritarie rispetto alle cifre previste dalla media INPS, pari a 900 euro ad anno.. Dopo le denunce di incostituzionalità, l’emendamento è stato ritirato; tuttavia, potrebbe essere riproposto e discusso all’interno di un provvedimento separato.L’ANIEF èin quanto titolo necessario al ruolo per quasi un milione di dipendenti", conclude Nonnis.