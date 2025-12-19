Scuola, ritirato emendamento su riscatto laurea. Anief ribadisce: serve valutazione piena

"È notizia di queste ultime ore che il Ministero
per i rapporti con il Parlamento ha ritirato l’emendamento 4.1000
sulla rivalutazione in riduzione dei contributi legati al riscatto della laurea già riscattati". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.
"È opportuno ricordare che solo fino a poche settimane fa, ed è tuttora in fase di discussione, un disegno di legge della senatrice Bucalo che prevede un provvedimento di segno opposto
, ovvero la valutazione della laurea per quote minoritarie rispetto alle cifre previste dalla media INPS, pari a 900 euro ad anno. I due provvedimenti risultano quindi chiaramente in contraddizione tra loro
. Dopo le denunce di incostituzionalità da parte dell’ANIEF e del suo presidente Marcello Pacifico
, l’emendamento è stato ritirato; tuttavia, potrebbe essere riproposto e discusso all’interno di un provvedimento separato.
L’ANIEF è dell’idea che la laurea debba essere valutata per intero e con riscatto gratuito,
in quanto titolo necessario al ruolo per quasi un milione di dipendenti", conclude Nonnis.
"