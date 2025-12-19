Milano
10:43
44.597
+0,30%
Nasdaq
18-dic
25.019
0,00%
Dow Jones
18-dic
47.952
+0,14%
Londra
10:43
9.838
+0,01%
Francoforte
10:43
24.248
+0,20%
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 11.00
Home Page
/
Notizie
/ Partite correnti Zona Euro Unione Europea in ottobre
Partite correnti Zona Euro Unione Europea in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 dicembre 2025 - 10.05
Unione Europea,
Partite correnti Zona Euro in ottobre pari a 25,7 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 23,1 Mld Euro (la previsione era 19,6 Mld Euro).
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto