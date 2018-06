Italgas alza il velo sul Piano Strategico

Gruppo Italgas

(Teleborsa) - Investimenti per oltre 4 miliardi di euro, incremento dei dividenti del 4%, digitalizzazione delle reti, EBITDA fino a 1,1 miliardi di euro. Sono solo alcuni dei dettagli deldelche sarà presentato oggi, 13 giugno, a investitori e analisti.Nel dettaglio, nel periodo in esame la società ha previsto unrispetto al precedente Piano, di cui 2 miliardi per lo, circa 800 milioni per l’(compreso il completamento, entro il 2020, del piano di installazione dei contatori di ultima generazione - smart meters), circa 450 milioni di euro riguarderà la red infine circa 420 milioni di euro sono complessivamente destinati allae ai conseguentiIn aggiunta, un’ulteriore opzione di crescita è rappresentata dalle, comprendenti sia le acquisizioni di reti di terzi che investimenti tecnici da realizzare negli ambiti aggiudicati, con una crescita del numero di contatori che arriveranno a fine Piano a circa 8,5 milioni (senza contare le società affiliate).(acronimo di "regulatory asset base", il valore degli asset di una società, n.d.r.) consolidatanell’arco di Piano eConfermati gli impegni di- attraverso il continuo focus sull'ottimizzazione dei costi - e quelli di, "con l’obiettivo di coprire integralmente, grazie al significativo flusso di cassa operativo, sia il piano di investimenti sia la remunerazione del capitale di rischio garantendo anche una opportuna flessibilità finanziaria a supporto dello sviluppo", come spiega una nota.Quanto ai, per gli anni 2018-2019-2020 prevede un dividendo pari al più alto tra l’importo risultante dal dividendo 2017 (0,208 euro) incrementato del 4% annuo e il dividendo equivalente al 60% dell’utile netto consolidato.La big energetica prevede, mentre, con un. Stimata unasuperiore al 7% in termini di Ebit/Rab.La(incluso M&A) è attesa per fine anno pari a circa. Ilgrazie alla significativa generazione di cassa.la(incluso M&A e gare d’ambito) dovrebbe raggiungere gli 8,4 miliardi di euro., mentre