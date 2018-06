Nuovo stadio Roma, Di Maio: Chi sbaglia paga

Acea

(Teleborsa) -, destinata a creare panico negli ambienti politici e imprenditoriali della Capitale., sei in carcere e tre ai domiciliari, con l'accusa di, a Roma. Secondo l'accusa il gruppo Parnasi foraggiava i politici con soldi in contanti, fatture per operazioni inesistenti, assunzioni e consulenze.Coinvolti nell'arresto, oltre all'imprenditore, personaggi eccellenti come il presidente dell', il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio,(Forza Italia) e l'ex assessore regionale,, del Pd. Tra gli indagati c'è anche il capogruppo degli M5S in Campidoglio,Il vicepremier e ministro dell'Interno,, ha detto di conoscere personalmente il costruttore, definendolo "una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è complicazione nel settore pubblico: il codice degli appalti, la legge contro il caporalato, il proliferare di leggi, codici e burocrazia aiuta chi vuole fregare prossimo. Un Paese più semplice è anche meno corrotto"."Chi sbaglia paga" - ha dichiarato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico,, sottolineando di aver "contattato subito i probiviri del Movimento e ho detto subito di accertare tutto quello che c'è sulle persone che potrebbero essere coinvolte in questa cosa. E, per quanto mi riguarda, come abbiamo sempre dimostrato, chi sbaglia paga. E mi permetto di dire che se le accuse verso queste persone, non solo del Movimento ma in generale, dovessero esser provate, questo dimostrerebbe come la gente si rovina la vita pur avendo delle posizioni di tutto rispetto".Gli inquirenti hanno precisato che la sindacae gli atti del Comune non sono oggetto del procedimento. "Se è tutto regolare, spero che il progetto stadio possa andare avanti", ha dichiarato la sindaca ricordando che "noi siamo della parte della legalità".