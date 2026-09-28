Acea, ok da soci ad allargamento CdA a 15 membri: entrano Alessandro Picardi e Valentina Compagno

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Acea , multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha deliberato la modifica all'articolo 15.1 dello Statuto Sociale, nella parte riguardante il numero massimo di componenti del CdA, innalzando tale soglia da 13 a 15. In sede ordinaria ha poi deliberato di determinare in 15 il numero dei componenti del CdA



Su proposta presentata dal socio Roma Capitale ha nominato quale quattordicesimo consigliere Alessandro Picardi; su proposta presentata dal socio Fincal (società del gruppo Caltagirone) ha nominato quale quindicesimo consigliere Valentina Compagno. I neoeletti consiglieri resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale consiglio, ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



Entrambi i neoeletti consiglieri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance. Per quanto a conoscenza della società, non detengono azioni di Acea.

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