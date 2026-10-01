ENAV, Elisabetta Scosceria nuova General Counsel

(Teleborsa) - Elisabetta Scosceria entra oggi in ENAV come General Counsel - Chief Legal and Corporate Affairs Officer.



Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma e avvocato cassazionista, - si legge in una nota - ha maturato una solida esperienza nella gestione degli affari legali e societari di grandi gruppi industriali e di questioni giuridiche complesse.



Dal 2022 ricopre il ruolo di Head of Legal Affairs di Acea , con responsabilità nelle aree legale business, operazioni straordinarie, appalti e contenzioso nei vari ambiti.



Ha lavorato per oltre diciassette anni nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di Direttore Centrale General Counsel, Affari Societari e Compliance presso FS Holding. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto incarichi in Trenitalia, Finmeccanica e IRI ed è stata membro di consigli di amministrazione di diverse società, anche estere.





Condividi

```