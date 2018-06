Italia Loves Sicurezza passa il testimone ai suoi Ambasciatori. Scotti: "Rivoluzione culturale"

Saipem

(Teleborsa) -, il movimento di persone e imprenditori che ha preso atto dell'importanza di questa tematica per il quotidiano e la qualità della vita.Oggi si è tenuto a Milano, organizzato dalla), che ha una leadership in questo campo. Un momento di confronto fra glidella sicurezza ed un tempo per tirare le somme: 1.000 eventi in 3 anni.Abbiamo chiesto a, cosa è Italia Loves Sicurezza e chi sono gli ambassador."E' un movimento, un, che hanno come obiettivo comune di volernel nostro Paese", ha affermato, aggiungendo "come fondazione LHS, costituita da, mettiamo a disposizione la piattaforma per permettere agli Ambassador die li mettiamo in condizione di realizzare eventi che possano arrivare al cuore di più persone possibili"."La cosa straordinaria che Italia Loves Sicurezza negli ultimi tre anni ha generato è una serie di eventi, centinaia di eventi, che ogni 28 aprile, la Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro, hanno luogo in tutto il Paese. Quest'anno ci sono stati addiritturadagli Ambassador", ha sottolineato Scotti."Gli ambassador - ha spiegato - mettono a disposizione il loro tempo, le loro risorse, le loro idee per, per veicolare messaggi di salute e sicurezza sul lavoro in maniera nuova, arrivare ad un, riuscire a parlare non solo in modo razionale, come tipicamente avviene quando si parla di sicurezza, ma riuscire a comunicare su une quindi smuovere le persone per portarle ad agire in sicurezza"."Noi stiamo mettendo a disposizione, grazie ad una fantastica leadership commitment del nostro management che ha portato oggi ad avere indici infortunistici eccellenti", ha affermato.. Abbiamo chiesto qual è la: "Usare questa case history di successo, questo movimento che non ha precedenti a livello internazionale, per poter, per contribuire anche ad aggiustare il sistema", ha detto Scotti, auspicando che questo cambiamento prosegua "nelle scuole, nelle fabbriche, nelle aziende, nelle piazze ed anche nei canali istituzionali".Nel corso dell'evento molti spunti di riflessione, la, ma come qualcosa che. Di qui le testimonianze di diversi atleti e la lettura del movimento come una, dove gli ambassador si passano il testimone., tutte persone che hanno a cuore le tematiche della sicurezza e disposti a comunicare e portare un messaggio positivo per un cambiamento culturale.