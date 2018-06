Coldiretti, 3 italiani su 4 diminuiscono gli sprechi a tavola

(Teleborsa) -. Secondo un'indagine effettuata congiuntamente da Coldiretti e dall'Istituto Ixè,che si vanno a sommare a quelli nella. Oltre al danno economico, si sottolinea anche ilalla data di scadenza, la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola.. Si rileva comunque comedopo come polpette, frittate, pizze farcite, ratatouille e macedonia. Ricette che non sono solo una ottima soluzione per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo una