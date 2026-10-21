Usa, scorte petrolio settimanali diminuiscono più delle attese

(Teleborsa) - Sono diminuite più delle previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 16 ottobre 2026, sono calate di 3,1 milioni di barili a 412,5 MBG, contro attese per un calo di appena 0,8 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano diminuiti di circa 8,6 milioni di barili.



In aumento lo stock di distillati che si è attestato a quota 104,3 MBG dai 102,6 MBG della settimana precedente, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 3 milioni a quota 205,3 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,3 milioni MBG a 282,7 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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