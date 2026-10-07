Usa, scorte petrolio settimanali diminuiscono contro le attese

(Teleborsa) - Sono diminuite contro le previsioni le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 2 ottobre 2026, sono calata di 3,2 milioni di barili a 424,1 MBG, contro attese per un aumento di 1,7 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentate di circa 0,9 milioni di barili.



Sostanzialmente stabile lo stock di distillati che si è attestato a quota 105,1 MBG dai 105,2 MBG della settimana precedente, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,4 milioni a quota 204,7 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,8 milioni MBG a 283,0 MBG.

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