Russia, Salvini: "Veto Italia su sanzioni Ue extrema ratio"

(Teleborsa) - Mentre i riflettori sono tutti puntati al summit di Helsinki tra il Presidente USAe il leader russo Vladimir Putin, il vice Premier e ministro dell'Interno italianodaspiega che le sanzioni Ue contro la Russia sono da considerarsi una "" a cui il Governo italiano pensa che non sarà necessario ricorrere, ma che comunque non è da escludere. "Vogliamo convincere con le buone maniere, con l'arte delle democrazia, dei numeri e delle evidenze", ha affermato. Il ministro ha comunque precisato che "ci sono dossier" in Ue su cui l'Italia non teme di "dire dei no che altri non hanno detto": ad esempio il bilancio europeo, la politica agricola e la questione migranti., ci sia un dossier economico ricco di nomi di compagnie italiane pronte a investire in Russia e di aziende russe pronte a collaborare alla crescita dell'economia italiana". E' questo l'auspicio espresso dal vice premier che nel corso della sua visita in cui ha avuto contatti anche con "rappresentanti del mondo del business russo ed italiano".Che la ripresa del dialogo diretto tra il Presidente degli USA e il leader russo sia importante per creare le condizioni per superare sanzioni ed embargo, è opinione anche di Coldiretti. Commentando i dati ISTAT sul commercio estero di maggio laColtivatori Diretti ha spiegato infatti che: "le esportazioni Made in Italy in Russia sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio e per un'importante lista di prodotti agroalimentari di spedizioni italiane in Russia sono state completamente azzerate.