Scuola, tra pensionamento e posti liberi già 53 mila cattedre libere

(Teleborsa) -che evidenzia come, se si considera anche l'organico di fatto, con i posti in deroga sul sostegno e gli Atasenza limitazioni anagrafiche. I dati sono effettivi enellaè di 3.500 posti comuni e di 1.200 di sostegno agli alunni disabili, nellaquasi 6.400 posti comuni e circa 4.500 di sostegno. Allesi tratta di 13.350 posti su disciplina e circa 6 mila di sostegno, mentre allerisultano quasi 17 mila posti sulle materie ed oltre 1.600 di sostegno.Laochi giorni fa, ha assecondato ilverso il personale precario della scuola, a cui vanno assegnati i. Riconoscendo dunque unain modo da avere una lettura realistica di quelli oggi sovradimensionati sull'organico di fatto" commenta Marcello Pacifico (ANIEF-Cisal). "La trasformazione di quei posti diventa ancora più rilevante dal momento in cui, su indicazione di Bruxelles, facendo cadere la convenienza per l’amministrazione pubblica di lasciarli precari per più tempo possibile., andando in primis a modificare il Testo Unico sulla scuola, nelle parti in cui avalla tale discriminazione, contro la quale si sono espressi più volte pure i giudici europei" conclude il sindacalista.