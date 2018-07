Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari (+0,94%)

comparto alimentare a Piazza Affari

EURO STOXX Food & Beverage

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

Campari

Ftse SmallCap

Doria

Enervit

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'L'ha aperto a 85.310,16, in crescita di 803,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude cautamente positivo a quota 602,93, dopo aver avviato la seduta a 599,77.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,14% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,70% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,29%.