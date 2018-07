Agricoltura: si rafforza l'alleanza tra ENEA, FAO e altri big della ricerca

(Teleborsa) -ha firmato un accordo con la, insieme a) e).L'intesa prevede un ampio programma di cooperazione rivolto ai Paesi in via di sviluppo nei settori dell’innovazione agricola, lotta al cambiamento climatico, sviluppo di nuove tecnologie per la qualità del cibo e la nutrizione, gestione dei suoli e dell'acqua e qualità degli ecosistemi."Grazie a questo Memorandum of Understanding con la FAO, che vedeaggiungersi a un partenariato tecnico scientifico di altissimo livello già in atto con le altre istituzioni di ricerca, si rafforza l’alleanza per la promozione dell’agricoltura verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e in particolare il miglioramento della produzione alimentare e la nutrizione nei Paesi in via di sviluppo", sottolinea, responsabile del dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi Territoriali dell'ENEA., il raddoppio della produzione agricola. Per raggiungere questo obiettivo nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, in base all'accordo, le istituzioni italiane metteranno a disposizione, per un periodo di tre anni, competenze e professionalità, condivideranno conoscenze e supporteranno nuove iniziative con un approccio olistico alla sostenibilità.