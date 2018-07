FCA, Altavilla lascia il Gruppo. Sue deleghe a Manley

FCA

(Teleborsa) - L'indiscrezione circolava con insistenza nelle ultime ore. Ed ora è arrivata la conferma:, responsabile in Europa di, si è dimesso dall'incarico. Il manager tra i più stretti collaboratori diha preso la decisione in seguito alla nomina di Mike Manley alla guida diLa conferma ufficiale arriva con una nota dalla stessa Fiat Chrysler Automobiles che annuncia dimissioni di Alfredo Altavilla "".Nella nota, FCA annuncia, inoltre, i seguenti. L’Amministratore Delegato, Mike Manley, assume ad interim la carica di Chief Operating Officer della region EMEA.per assicurare il proprio supporto durante la transizione.Le attività di Business Development a livello globale saranno riorganizzate a riporto di Richard Palmer, Chief Financial Officer del Gruppo e Responsabile Systems and Castingsè stato nominato da un CdA convocato d'urgenza dal Lingotto sabato 21 luglio. Un Board straordinario resosi necessario per nominare la successione non solo di FCA, ma anche dia causa delle condizioni di salute diprecipitate improvvisamente. Dopo un intervento alla spalla destra a cui il manager italo-canadese si era sottoposto a fine giugno.Il nuovo AD di FCA è già al lavoro. Primo appuntamento è lain agenda. Ai i titoli della Galassia Agnelli continuano a perdere terreno:cede il 2,60%,il 5,18%,il 2,06% edil 3,67%.