Gamenet sigla accordo per acquisizione GoldBet

Gamenet

UniCredit

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito daannuncia che Gamenet S.p.A., società interamente controllata dall'Emittente, ha sottoscritto in data odierna un contratto vincolante persocietà autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia.(enterprise value), da rettificare con il valore della posizione finanziaria netta, così come definita contrattualmente, al 30 giugno 2018., mentre 25 milioni saranno corrisposti successivamente, in quanto componenti di prezzo differito in un arco temporale di medio periodo, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni previste nel contratto di acquisizione.GoldBet gestisce una rete fisica di 990 negozi scommesse ed è titolare anche della concessione per la raccolta di giochi e scommesse "online", incluse piattaforme mobili. GoldBet ha chiuso l’esercizio 2017 con unpari a 40 milioni di euro, undi Euro 34 milioni, un utile netto pari a 23 milioni e stima unper il periodo di 12 mesi chiuso al 30 giugno 2018 di circa 50 milioni.L'acquisizione di GoldBet sarà finanziata mediante ricorso all'indebitamento per la quota parte del prezzo dovuta al Closing. A tal fine, la Società ha ottenuto l’impegno dei gruppie Nomura per l’organizzazione e sottoscrizione di un finanziamento c.d. committed bridge finalizzato al pagamento del prezzo. L’impegno degli istituti di credito è soggetto alle condizioni sospensive usuali per questo genere di operazioni, incluse nello specifico le condizioni sospensive per il completamento dell’acquisizione, tra le quali l’approvazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.