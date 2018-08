Tod's, risultato stabile nel primo semestre

Tod's

(Teleborsa) -archivia il primo semestre 2018 con una 33,7 milioni di euro, stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A cambi correnti,ammontano a 476,9 milioni, in linea allo stesso semestre del 2017."I risultati del trimestre - commenta il Presidente e A.D.- confermano la correttezza delle scelte strategiche illustrate durante l'ultimo Investor Day; a cambi costanti i ricavi sono tornati a crescere, sia per Tod's che per Roger Vivier."Stiamo iniziando a raccogliere i primi risultati del lavoro fatto e che continueremo a fare in futuro. Le collezioni ora nei negozi stanno ricevendo commenti positivi dai clienti, che ne apprezzano, come sempre, l'alta qualità ed il buon gusto, coniugati con una sempre più forte componente di creatività, necessaria per attirare anche nuovi consumatori. Vedremo in autunno nei negozi, oltre alla consueta collezione invernale, anche alcune capsule collections, che sono il frutto di collaborazioni con protagonisti del mondo della creativita' e che rientrano nel nostro progetto T Factory, cioè collaborazioni da fare più volte in un anno con esponenti di primo piano del mondo dello stile.La scelta delle persone adatte a sviluppare il nuovo modello di business è in corso e sta per essere completata". Il CdA - conclude- ha anche dato il via al processo di integrazione della società correlata, che ci permetterà di accelerare il raggiungimento della distribuzione omnichannel, rafforzerà il peso dell'e-commerce e ci consentirà di ottenere importanti sinergie per il Gruppo. Sono fiducioso sui risultati dei prossimi mesi e penso che l'esercizio ci potrà dare buone soddisfazioni".