Banca Carige in difficoltà, Moody's abbassa rating

Banca Carige

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

FTSE Italia All-Share

Banca Carige

(Teleborsa) - Si muove in calo, con una flessione dell'1,06% sui valori precedenti dopo che Moody's ha rivisto al ribasso il proprio giudizio e messo sotto revisione il rating per un possibile ulteriore downgrade.Rivisto il rating Bca (baseline credit assessment) a Caa2 da Caa1, il rating sull'emittente a lungo termine a Caa3 da Caa2 e il rating sui depositi a lungo termine a Caa1 da B3.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,0094 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,0091. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,0097.