A Wall Street esplode il fenomeno Roku

(Teleborsa) - Non si ferma l'avanzata dia Wall Street. I titoli del produttore di lettori digitali si è portato sui massimi di sempre a 60,23 dollari, ignorando il generale malumore dei mercati A dare impulso al titolo, già sotto la lente degli investitori dopo la trimestrale molto al di sopra delle attese degli analisti, il, una piattaforma per lo streaming gratuito di film e programmi TV su PC e mobile.per la società con sede a Los Gatos che attualmente ha una capitalizzazione di Borsa di circa 6 miliardi di dollari.evidenziano un utile netto di 526 milioni di dollari, a fronte del passivo di 25 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.sino aumentati del 57% a 157 milioni di dollari, battendo le stime di 141 milioni.Il Gruppo fondato nel 2002 ha poi, indicando un target di 710 milioni di dollari (700 milioni il consensus).A livello operativo, nonostante l'agguerrita concorrenza di giganti come, nel trimestre in esame Roku ha registrato 22 milioni di nuovi account, con gli iscritti volati del 46%. Le ore di streaming sono balzate del 57%, ricavi medi per utente hanno fatto segnare un +48% a 16,6 dollari.