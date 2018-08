Crollo ponte Genova, oltre 300 famiglie sfollate. 38 vittime accertate. Sabato funerali di Stato

(Teleborsa) - sSi continua a scavare sotto le macerie a Genova dove, snodo nevralgico dei collegamenti della città, è crollato martedì 14 Agosto . Al momento del crollo sul ponte stavano transitando una trentina di veicoli e tre mezzi pesanti.E', dove si contano finora 38 morti, tra i quali tre bambini . Decine sono i dispersi e. A peggiorare le cose la constatazione che, cosicché è scattata l'emergenza casa per moltissime famiglie raccolte nei centri di accoglienza allestiti dal Comune.La priorità è ora quella di "mettere in sicurezza al più presto i tronconi del ponte che sono rimasti penzolanti", ha detto il Premier Giuseppe Conte. Quanto alla stima dei danni, è ancora presto per dare cifre, ma secondo il Presidente della Regione Toti ci vorranno "diverse centinaia di milioni di euro".Si svolgeranno sabato 18 Agosto, alle ore 11, i funerali delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi. La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. I funeraliIntanto,, al momento contro ignoti.L'accaduto ha travolto la società che gestisce l'infrastruttura, Autostrade per l'Italia, che fa capo ad Atlantia, sulla quale sono ricadute le principali responsabilità del caso. Tutti d'accordo il Ministro Toninelli, il Premier Conte ed i vicepremier Salvini e Di Maio a revocare la concessione a società Autostrade, senza aspettare i tempi della giustizia, e chiedere un sostanzioso risarcimento dei danni. "a società Autostrade" - ha affermato il Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa al termine deldopo il crollo del viadotto Morandi, che ha: stato d’emergenza per 12 mesi e-. "di quello che farà la magistratura con la sua inchiesta" - ha proseguito Conte - ". Il Governo, nell'atto di disporre nuove concessioni, sarà molto più rigoroso nella valutazione delle clausole. Andremo a rivedere i contratti di servizio per rendere più stringenti i vincoli".Autostrade per l'Italia si dichiara "fiduciosa di poter dimostrare di aver, nell'ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi. E' una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte sulla base dei migliori standard internazionali. Autostrade - assicura la società - stadalla piena disponibilità delle aree".