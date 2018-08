Turchia, ottimista il ministro delle Finanze sul futuro del Paese

(Teleborsa) -, ha detto il ministro delle finanze di Ankarain una conferenza stampa con gli analisti finanziari, tentando di far fronte ai pesantissimi effetti che la crisi della Lira turca ha avuto in questi giorni sui mercati finanziari.Nessun aiuto dal Fondo Monetario Internazionale, ha precisato poi il ministro, convinto che l'intervento della Banca Centrale turca, pronta a fornire "tutta la liquidità di cui le banche necessitano", possa bastare.Pochi giorni fa, il presidente turcoaveva dichiarato che l'economia è forte e che ci saranno altri piani per sostenere la moneta turca. "Faremo il possibile per risolvere la questione", aveva ribadito Erdogan.La divisa turca prosegue il rimbalzo, facendo scendere il cross USD/TRY a 5,7482 (-2,92%) dopo aver oltrepassato quasi quota 6,9 sul picco della crisi.