Il Comparto chimico italiano continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi (-2,60%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'L'ha chiuso a 18.576,99 in diminuzione di 495,44 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in calo a 1.064,92, dopo aver avviato la seduta a 1.068,03.Tra i titoli adel comparto chimico, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,70% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,80% sui valori precedenti.