Wall Street positiva con forti vendite al dettaglio. Corre Goldman Sachs

(Teleborsa) -, dopo il rosso di venerdì sulla scia degli utili deludenti di alcune grandi banche statunitensi (hanno riportato ricavi da interessi inferiori alle attese di consensus), mentre gli investitori monitorano quanto accade in Medio Oriente.Le rinnovateerano però già incorporate parzialmente la scorsa settimana e il presidente Joe Biden ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che glidopo un attacco di droni e missili di massa sul territorio israeliano durante il weekend.Sul fronte degliha comunicato utili in aumento del 28% a 4,13 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024 grazie alle ottime performance nell'investment banking, mentreha registrato un utile in calo a 1,4 miliardi di dollari nello stesso periodo.pubblicheranno martedì i loro conti.Occhi puntati su, dopo le indiscrezioni sul fatto chea livello globale, mentre l'azienda si trova ad affrontare un calo delle vendite e l'intensificarsi della guerra sui prezzi dei veicoli elettrici.Sul fronte macroeconomico, lesono cresciute più delle attese a marzo, continuando a segnalare un'economia in salute.Guardando aidi Wall Street, ilche avanza a 38.335 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 5.161 punti. Leggermente positivo il(+0,54%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,58%).