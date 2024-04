In rosso Wall Street, focus su conti banche e dichiarazioni Fed

JPMorgan

(Teleborsa) -, che ha visto oggicon alcuni colossi del mondo bancario.ha registrato un utile del primo trimestre in crescita grazie ai ricavi da interessi,ha comunicato un utile del primo trimestre in calo con minori proventi da interessi, mentreha messo a segno un utile in calo a 3,4 miliardi di dollari nel primo trimestre.Tra le altre trimestrali uscite prima della campanella,ha registrato asset under management (AUM) record e un aumento dei profitti, mentreha segnalato che gli asset under management sono aumentati del 20% su base annua.Gli investitori continuano a monitorare le dichiarazioni di funzionari Fed, dopo che la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo più calda del previsto di mercoledì ha portato gli investitori a diminuire la, in particolare dopo il forte rapporto mensile sulle buste paga.Ieri, la presidente della Fed di Boston, Susan Collins, ha affermato che sta valutando un paio di tagli dei tassi di interesse quest'anno, perché potrebbe volerci del tempo prima che l'inflazione ritorni al livello target. L'attenzione ora si concentra sui commenti del presidente della Fed di Kansas City, del presidente della Fed di Atlantae della presidente di San Francisconel corso della giornata.Sul fronte macroeconomico, sono risultati in aumento istatunitensi a marzo 2024.Guardando ai, si muove sotto la parità il, che scende a 38.246 punti, con uno scarto percentuale dello 0,55%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.170 punti. Negativo il(-0,91%); con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,59%).