Trenitalia, test ora anche per nuovo treno regionale "Pop" assieme al "Rock" su circuito Velim

(Teleborsa) -. Mentre i test per il "Rock" hanno già avuto inizio, il "Pop" è ancora ai blocchi di partenza avendo in programma tra qualche giorno la prima prova in cosiddetta autonomia. Il "Pop" giunto nel circuito di Velim è lIl rinnovo del parco regionale, fissato dal piano industriale 2017-2026 del Gruppo,. Inizialmente la fornitura era stata fissata innuovi convogli regionali tra "Rock" e "Pop" (300 alta capacità, 150 media capacità),, ai quali si aggiungono 50 diesel per la Rete ancora sprovvista di elettrificazione e "accordo quadro" Trenitalia-Hitachi per nuova gara europea che prevede la fornitura di ulteriori 135 treni a trazione diesel-elettrica.I convogli, che fanno parte della famiglia "Coradia Stream", sono treni mono piano, a 3 o 4 casse, dotati di 4 motori di trazione che permettono la velocità massima di 160 km orari, con un’accelerazione superiore del 20% rispetto alla generazione precedente, e disporranno di oltre 300 posti a sedere ciascuno nella versione 4 casse e di più di 200 in quella a 3 casse.Il treno offre un servizio di informazione e intrattenimento audio video con numerosi display LCD e una rete Wi-Fi., sulle condizioni meteorologiche e sulle attrazioni turistiche locali. La sicurezza dei passeggeri è garantita da un sistema di telecamere digitali di videosorveglianza.I nuovi "Rock" costituiscono un salto generazionale rispetto agli attuali rotabili doppio piano in servizio in Italia, sia dal punto di vista dell’affidabilità che del risparmio energetico e delle prestazioni.I convoglisono caratterizzati dai e permettono prestazioni uniche sul mercato in termini di peso a passeggero, di capacità di trasporto per unità di lunghezza e di consumi a passeggero chilometro (-30% rispetto ai più recenti veicoli circolanti in Italia).. Garantiscono, inoltre, allestimenti interni e dotazioni diversificate in modo da rispondere alle varie esigenze espresse dalle Regioni committenti.