Maire Tecnimont si aggiudica in via preliminare progetto da SONATRACH

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -annuncia che la sua principale controllata Tecnimont si è aggiudicata in via preliminare dalladiun contratto EPC () per l'esecuzione del progetto "LPG Train 4 – ZCINA Hassi Messaoud", che sarà realizzato all'interno del complesso, nell’area di Hassi Messaoud, inIl contratto ha un valore totale di 248 milioni di dollari su base multivaluta, ed è su base lump sum per le attività di. LoIl progetto è un'estensione dell’impiantogià esistente (in produzione a partire dal giugno del 2013 con tre treni GPL), mirata ad aumentare la produzione di GPL e gas condensato dal giacimento di Hassi Messaoud.