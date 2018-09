L'indice delle società assicurative in frazionale rialzo (+0,46%). Corre Unipol (+2%)

Settore assicurativo italiano

EURO STOXX Insurance

FTSE Italia Insurance

comparto assicurativo dell'Area Euro

Unipol

Poste Italiane

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 15.057,47, in crescita dello 0,46% rispetto a ieri, mentre ilmostra una leggera flessione dello 0,36% a 263,17.Tra ledi Piazza Affari dell'indice assicurativo, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,54%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,27%.