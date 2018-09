10 anni dal fallimento Lehman. Lagarde (FMI): "Molti passi avanti, ma non abbastanza"

(Teleborsa) - Tutto e il contrario di tutto. La numero uno del(FMI),, fa propria la teoria del relativismo, parlando della crisi e della sicurezza del sistema finanziario mondiale ache diede avvio alla lunga e profonda crisi finanziaria.Secondo la Lagarde, è statain questo decennio,, il sistema finanziario si rivela oggi sicuro, ma non abbastanza, la crescita è tornata, ma non è "abbastanza" condivisa. Insomma, il "non abbastanza" costituisce il leitmotiv del suo intervento sul blog del sito delle FMI.La direttrice dell'Istituto di Washington ha spiegato che lepossono giustificare la reazione negativa alla globalizzazione e la sfiducia nei governi, mada una crisi che si sta ancora vivendo. Poi, ha affermato che le sfide oggi sono rappresentate dalla necessità die richiedono un allentamento delle regole post-crisi.Quanto alla finanza ed alle banche, la Lagarde ha affermato che. e che anche sotto questo profilo la crisi non è stata ancora superata.