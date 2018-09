Commissione Trasporti, in esame istituzione spazio ferroviario unico europeo

(Teleborsa) - All'esame di, lo schema didi recepimento della direttiva UE 2016/2370, frutto di modifiche, cheper l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.Le modifiche in esame comportano una, per rafforzare laall'infrastruttura, promuovendo iltra i gestori e gli operatori ferroviari nazionali di passeggeri e latra i gestori dell'infrastruttura stessa.Sono peraltro ulteriormentedelle imprese ferroviarie relativi alla gestione dei canoni.Altro aspetto fondamentale della direttiva è l'ulteriore apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla. L'unico limite alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è l'esistenza di unpubblico, in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte potrebbe provocarne la compromissione dell'equilibrio economico. Gli Stati membri potranno dunquedi un nuovo operatore solo a seguito dida parte del regolatore nazionale. Lo schema di decreto supera l'attuale distinzione tra licenza europea e licenza nazionale, garantendo la libertà di accesso al mercato.Per quanto riguarda l', il de può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione.Nello schema di decreto si stabilisce che i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni di gestione del traffico e programmazione della manutenzione operino in modo, non discriminatorio e la loronon dovrà essere esposta ad alcun. Tali soggetti dovranno rilasciare alla società di appartenenza, con cadenza annuale, una dichiarazione su ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato,anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria.. E pertanto le norme relative all'eliminazione della licenza nazionale dovrebbero essere. Le imprese ferroviarie che in quella data non saranno titolari di licenza nazionale, hanno la possibilità di richiedere capacità di infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di un servizio di trasporto nazionale di passeggeri a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.