Calo per il comparto finanziario in Italia (-0,99%)

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 12.275,61 di 122,34 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 370,46, dopo che in principio era 371,92.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, retrocede, con un ribasso dell'1,70%.Calo deciso per, che segna un -1,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,37%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.