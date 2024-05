Buongiorno dalla Borsa 8 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 38.884,26 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 18.091,45 punti, sui livelli della vigilia.In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,63% e archivia la seduta a 38.202,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,34% e chiude a 9.639,8 punti., che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,58%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,98% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,65%.Stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. È previsto domani nel pomeriggio ancora dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dal Regno Unito la diffusione del PIL, previsto venerdì.