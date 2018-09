Ponte Morandi, Conte: "Entro dieci giorni il nome del Commissario"

(Teleborsa) -. Un mese fa 43 persone perdevano la vita in modo assurdo, inaccettabile. E tutta la città alle 11,36, nel momento esatto in cui lo scorso 14 agosto il pilone del Ponte cedeva, si è fermata in raccoglimento.Commuovente il momento in cui l'attore genovese Tullio Solenghi è scoppiato in lacrime leggendo i nomi delle vittime.Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha annunciato come. Tra i papabili per il ruolo anche, il quale si è detto "pronto a rimboccarsi le maniche qualora gli venisse richiesto".. "Gestire l'emergenza senza ingarbugliare le carte. Il problema è fare le cose bene e presto" ha dichiarato Toti, ribadendo come ai cittadini "non interessa il nome del Commissario, ma unToccanti anche gli applausi della Piazza ai soccorritori, unici eroi di questa assurda vicenda.