Rottamazione-quater, in arrivo la scadenza del 30 novembre: pagamenti validi fino al 9 dicembre

(Teleborsa) - Ilrappresenta una. Entro questa scadenza è infatti necessario: la decima rata per chi è in regola con i precedenti versamenti e, per i contribuenti riammessi grazie alla Legge n. 15/2025, la seconda rata stabilita dal nuovo calendario.Grazie aiprevisti dalla normativa e allo slittamento dei termini che cadono in giornate festive, saranno considerati tempestivi, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate.Per effettuare il versamento occorre utilizzare idisponibile anche nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di mancato pagamento, ritardo oltre i termini o versamento parziale, si perde il diritto alla definizione agevolata e quanto già pagato viene considerato acconto sulle somme complessivamente dovute.Lebanca, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancomat abilitati, canali online di banche e Poste, servizi dei Prestatori di Pagamento aderenti a pagoPA, il sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’app Equiclick. È possibile anche pagare agli sportelli dell’Agenzia, previa prenotazione di un appuntamento. Chi non ha più i moduli di pagamentonell’area riservata del sito tramite Spid, Cie, Cns o Entratel per gli intermediari, oppure richiederli dall’area pubblica senza credenziali, allegando un documento di identità. Disponibile anche “ContiTu”, il servizio che permette di selezionare solo alcuni carichi da pagare in via agevolata.La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente diversando solo capitale e spese di notifica o esecutive, senza sanzioni, interessi di mora, aggio o altre maggiorazioni. Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie, vengono esclusi anche gli interessi e le maggiorazioni.La Legge n. 15/2025 ha inoltreo: i contribuenti non in regola alla data del 31 dicembre 2024 hanno potuto presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio o un nuovo piano fino a dieci rate. Con l’avvicinarsi della scadenza, l’Agenzia ricordaper mantenere i vantaggi della definizione agevolata.