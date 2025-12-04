Approvato progetto definitivo depuratore Benevento, investimento da 47 milioni euro

(Teleborsa) - Questa mattina a RomaCommissario Unico alla Depurazione e al riuso delle acque reflue, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato dila Società di ingegneria ambientale dello Stato, hanno sottoscritto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo Depuratore di Benevento.del valore complessivo di 47 milioni di euro, è stato affidato dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo a Sogesid, che ne curerà l’intero iter con il metodo “chiavi in mano”, dall’affidamento alla consegna dei lavori. Il bando della gara d’appalto sarà pubblicato nei prossimi giorni, mentre l’apertura del cantiere è prevista entro la prossima primavera, con una durata complessiva dei lavori stimata in tre anni. Il sistema depurativo della città di Benevento sarà realizzato in contrada Scafa, area priva di vincoli e distante dai centri abitati e dimensionato per 45.000 abitanti equivalenti, concepito in modo modulare per far fronte a futuri incrementi di carico, prevedendo il riutilizzo delle acque depurate nel rispetto della normativa vigente, in un’ottica di economia circolare.contempla inoltre la posa di 10 chilometri di nuovi collettori fognari, necessari al definitivo adeguamento dell’impianto della zona ASI e al servizio dei quartieri Capodimonte, Cretarossa, Ponticelli e Contrada Cancelleria. Parallelamente è prevista la dismissione degli attuali impianti di Ponte delle Tavole, Capodimonte e Pontecorvo, ormai obsoleti, con un sensibile miglioramento delle performance ambientali complessive.punta a procedere su più fronti simultaneamente, così da accelerare le attività e completare l’opera nei tempi più brevi possibili, dotando Benevento di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile.