Vienna, vertice Ue sull'immigrazione ad alta tensione

(Teleborsa) -Il Ministro degli Interni italiano ha partecipato insieme agli altri leader europei alproprio nel giorno in cui altri 184 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere rimasti per ore alla deriva in acque territoriali maltesi.E proprio, accusando le autorità dell'isola di avernonostante gli avvertimenti della Guardia Costiera italiana. "Ancora in questi minuti: ogni riferimento a Malta è puramente voluto", sono state le dure parole di Salvini, accusando il Paese di scarsa collaborazione.Nel corso del vertice,"Non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", la frase di Salvini che ha scatenato. Che senza mezze misure ha risposto ricordando, concludendo il suo intervento addirittura con un'imprecazione.