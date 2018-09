Il comparto finanziario in Italia in territorio positivo (+0,75%), slancio per Banca Ifis

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 12.671,68, in crescita di 95,07 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 379,59, dopo aver avviato la seduta a 377,53.Tra le azioni italiane adell'indice finanziario, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,65% sui valori precedenti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,47%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,37%.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,45% sui valori precedenti.avanza dell'1,52%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,08%.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,41%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,49%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,78%.