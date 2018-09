Scuola, Corte Ue accoglie tesi Stato italiano su concorso

(Teleborsa) -Secondo i giudici di Lussemburgo, la norma del Testo Unico della scuola, relativamente alle ricostruzioni di carriera, laddove "discrimina il servizio prestato dai lavoratori quando erano precari", sarebbe "compatibile con il diritto dell'Unione Europea" se intende valorizzare l'accesso per merito garantito dalla Costituzione."Stando così le cose - dichiara- chiederemo al giudice nazionale di, perché paradossalmente. Il tutto, dopo i ricorsi vinti sul precariato presso la Corte Suprema, come d'altronde gli stessi giudici della Corte di Giustizia Europea in diversi punti della causa 466/17 Motter hanno rimarcato”., nel caso concreto - aggiunge il sindacalista -. Ma se ad un docente precario viene riconosciuto tutto il servizio pre-ruolo mentre a un insegnante di ruolo per sedici anni è 'raffreddata' la carriera, sarà difficile per l'Avvocatura giustificare queste astratte ragioni oggettive" - conclude Pacifico.