Italia, in aumento le imprese che puntano all'innovazione

(Teleborsa) - Tra il 2014-2016, si stima che il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti abbia svolto introdotto innovazioni con una quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli anni 2012-2014. Lo rivela l'nel report Innovazione delle Imprese.(+4,3 punti percentuali per le prime e +3,4 punti per le seconde),(81,8%; -1,5 punti percentuali) per effetto di un ridimensionamento nei servizi (dal 76,9% al 72,2%).(57,1% di imprese innovatrici, in aumento di 7 punti rispetto al triennio precedente. In particolare, per quasi tutte le grandi imprese industriali(91,8% e +1,7 punti rispetto al 2012-2014)., in sensibile crescita rispetto al 2014 (6.200 euro). La crescita interessa tutti i settori: dall'industria, che si conferma al primo posto, ai servizi e, infine, alle costruzioni. Nel 2016, nei processi di innovazione delle imprese rispetto al 2014 cresce la componente die, in generale, degli investimenti in capitale intangibile (+6,7 punti percentuali).Il 31,7% delle innovatrici in senso stretto ha dichiarato di aver beneficiato di incentivi pubblici nel triennio 2014-2016, in sensibile aumento rispetto al periodo precedente (+8,1 punti percentuali).