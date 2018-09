Pensioni, spunta l'ipotesi quota 100 con penalità per chi esce prima

(Teleborsa) -a lavoro per il superamento della, assicurando ancora una volta che ci sarà una pensione di cittadinanza minima pari a 780 euro Tra le varie ipotesi a supporto di quota 100 (62 anni e 38 di contributi), spunta quella della penalità dell'1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 dell'età pensionabile standard.Il governo giallo-verde sta vagliando numerose alternative per trovare la quadra con le coperture. Se prima si pensava potesse disporre di 8 miliardi di euro, ora la cifra sembra essere scesa fino a 6 miliardi.Intanto il vicepremiercontrobatte alle critiche sollevate dallacon queste parole: "la Fornero ha ancora il coraggio di parlare per dire che non si può abbassare l'età pensionabile come invece vogliamo fare con la. Lei che ha sulla coscienza milioni di italiani e che con la sua riforma lacrime e sangue ha creato i poveri di oggi. La Fornero, Monti, Letta, Renzi sono solo un brutto ricordo - ha aggiunto - . Loro hanno causato lacrime e sangue per i comuni cittadini, ma hanno lasciato i vitalizi e le pensioni d'oro per i privilegiati. Con la Manovra del Popolo faremo esattamente il contrario. Aiutiamo i deboli e eliminiamo i privilegi dei potenti".