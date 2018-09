TIM, Rai Way presenta offerta vincolante su Persidera

Rai Way

(Teleborsa) -ha sottoposto ai soci di(controllata daal 70% e daal 30%) un'offerta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l'acquisizione dell'infrastruttura di rete e delle relative attività di tale società. Lo riferisce il Gruppo in una in una nota mettendo a tacere le indiscrezioni di stampa.Rai Way aveva già presentato un'offerta per la società dei multiplex, assieme a F2i, mettendo sul piatto circa 250 milioni di euro. In quell'occasione Gedi aveva rifiutato l’offerta dichiarando di avere in corso contatti con altri investitori.il titolo disegna un calo dello 0,29%,guadagna lo +0,11%.