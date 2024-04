Il comparto telecomunicazioni in Italia in rialzo (+1,09%)

indice del settore telecomunicazioni

Unidata

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 8.159,3, con una performance positiva dell'1,09%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 285, dopo aver avviato la seduta a 285.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,57%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,85%.Tra le medie imprese quotate sul, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,56%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,92%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,93%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,58%.