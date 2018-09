Tesla ancora nella bufera: SEC annuncia azione legale contro Musk

Tesla

(Teleborsa) - Dopo Borsa USA da brivido per. Le azioni del produttore di auto elettriche di alta gamma hannodel proprio valore nel trading after hours di Wall Street dopo che la Securities anf Exchange Commission (SEC) ha annunciato l'A finire nel mirino della Consob americana il tweet in cui Musk ha annunciato l'intenzione di cedere Tesla, assicurando di aver trovato i fondi per l'operazione , e altri cinguettii correlati alla notizia, che avevano fatto volare in Borsa i titoli dell'azienda.L'accusa è di frode.